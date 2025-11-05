ضبط 125 ألف مخالفة مرورية و90 حالة تعاط للمخدرات خلال يوم واحد

كتب– علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية على الطرق والمحاور.

أسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 125,214 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1647 سائقًا، وتبين إيجابية 90 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت القوات من ضبط 832 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، وفحص 118 سائقًا، تبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا، فضلًا عن التحفظ على 5 مركبات لمخالفتها القوانين المنظمة للمرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

