إعلان

لإنقاذ شقيقها "المسجل".. سيدة ادعت كذبا اقتحام الأمن لمنزله بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

02:44 م 22/12/2025

sadsdad

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء سيدة باقتحام قوة أمنية لمسكنها بالإسكندرية والتعدي عليها بالضرب والسب دون وجه حق.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية عبر فيس بوك، إنه بالفحص والتحري تبين عدم صحة تلك الادعاءات جملة وتفصيلاً. وأوضحت الوزارة أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 19 الجاري، قامت قوة أمنية باستهداف شقيق صاحبة الحساب الظاهرة بمقطع الفيديو، وهو عنصر جنائي خطير من تجار المواد المخدرة، سبق اتهامه والحكم عليه في 13 قضية متنوعة أبرزها "مخدرات، سرقة، ضرب، حريق"، ومقيم بدائرة القسم.

وأشار البيان إلى أنه لم يتم العثور على المتهم حينها، وبتفتيش مسكنه تم ذلك وفقاً لإجراءات قانونية مقننة ودون حدوث أية تجاوزات. وبتاريخ 21 الجاري، أمكن ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته أقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار.

اعتراف شقيقة المدمن

كما تم ضبط القائمة على النشر (شقيقته)، وبسؤالها أقرت بأنها افتعلت الادعاءات الكاذبة لعرقلة الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقها.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا

وقعت على القهوة ودهست 3 سيارات.. تفاصيل سقوط سيارة نقل من أعلى الطريق الدائري

"متعود أبوسها قدام الأولاد".. ماذا قال المتهم بهتك عرض طليقته أمام ابنته بالتجمع؟

حكم رادع ضد سائق التوكتوك المتهم بالتحرش بسائحة في مقابر الإمام الشافعي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الإسكندرية سيدة الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة