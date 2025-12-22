كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء سيدة باقتحام قوة أمنية لمسكنها بالإسكندرية والتعدي عليها بالضرب والسب دون وجه حق.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية عبر فيس بوك، إنه بالفحص والتحري تبين عدم صحة تلك الادعاءات جملة وتفصيلاً. وأوضحت الوزارة أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 19 الجاري، قامت قوة أمنية باستهداف شقيق صاحبة الحساب الظاهرة بمقطع الفيديو، وهو عنصر جنائي خطير من تجار المواد المخدرة، سبق اتهامه والحكم عليه في 13 قضية متنوعة أبرزها "مخدرات، سرقة، ضرب، حريق"، ومقيم بدائرة القسم.

وأشار البيان إلى أنه لم يتم العثور على المتهم حينها، وبتفتيش مسكنه تم ذلك وفقاً لإجراءات قانونية مقننة ودون حدوث أية تجاوزات. وبتاريخ 21 الجاري، أمكن ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته أقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار.

اعتراف شقيقة المدمن

كما تم ضبط القائمة على النشر (شقيقته)، وبسؤالها أقرت بأنها افتعلت الادعاءات الكاذبة لعرقلة الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقها.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

