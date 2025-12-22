إعلان

سحب 867 رخصة بسبب الملصق ورفع 43 سيارة متهالكة من الشوارع

كتب : علاء عمران

02:15 م 22/12/2025

رفع سيارات ودراجات متهالكة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، حملاتها المرورية المكثفة لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون المرور، حيث نجحت في سحب رخص السيارات المخالفة للملصق الإلكتروني، ورفع المركبات المتروكة التي تعيق حركة السير.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية عبر فيس بوك، إن الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية أسفرت عن سحب 867 رخصة مركبة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع وتفعيل اللوائح المرورية.

رفع السيارات المتروكة

وفي سياق متصل، كثفت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة والجيزة تواجدها الميداني، مما أسفر عن رفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع والميادين، بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرافق.

وتناشد الوزارة مالكي المركبات سرعة التوجه لوحدات المرور لتركيب الملصق، مشيرة إلى استمرار العمل حتى الخامسة مساءً، مع إتاحة سداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مرور مصر.

رفع سيارات متهالكة وزارة الداخلية حملات مرورية

أخبار

