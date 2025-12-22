قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، حجز 48 طعنًا على نتائج الـ30 دائرة الملغاة قضائيًا بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي أُعلنت رسميًا يوم الخميس الماضي 18 ديسمبر، للنطق بالحكم في جلسة الأربعاء 24 ديسمبر.

واستمعت هيئة المحكمة الإدارية العليا في جلسة اليوم إلى دفوع ومرافعات مقدمي الطعون الانتخابية، وقامت بفحص المستندات والأوراق المقدمة، تمهيدًا للفصل في مدى سلامة الإجراءات الانتخابية التي جرت داخل الدوائر محل الطعن.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، قد أعلنت النتيجة الرسمية لانتخابات الـ30 دائرة الملغاة قضائيًا من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والمخصص لها 58 مقعدًا، والتي تضمنت فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، بينما تُجرى جولة الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة في الدوائر الـ30 للمصريين بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، بينما تُجرى داخل البلاد يومي 3 و4 يناير، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم 10 يناير.

