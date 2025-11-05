ضبط قضايا تهريب ومخدرات و3 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده لمكافحة جرائم التهريب، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية بجميع أنحاء الجمهورية.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية تهريب بضائع، وقضية حيازة مواد مخدرة، إلى جانب 3027 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم ضبط 56 قضية أمن عام، وتنفيذ 216 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية لإحكام السيطرة على المنافذ.

