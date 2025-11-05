إعلان

22 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة مها الصغير في قضية سرقة اللوحات

صابر المحلاوي

12:48 م 05/11/2025

مها الصغير

كتب- صابر المحلاوي:
حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 22 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة الإعلامية مها الصغير، على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعدد من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قد قرر منع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة ستة أشهر، لمخالفتها المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.
كما قرر المجلس إحالة واقعة تعدي مها الصغير على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لآخرين إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيالها، وذلك عملًا بنصوص المواد (138/1 و139 و140/9) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والمادتين (69/5 و70/3) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

المحكمة الاقتصادية ولى جلسات محاكمة مها الصغير سرقة اللوحات

