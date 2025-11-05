مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بسوهاج

كتب– علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القضاء على تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه والإتجار بالمواد المخدرة، وذلك عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة سوهاج، ما أسفر عن مصرع 3 من عناصره وضبط آخر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد تمكنت من تحديد مكان اختباء تشكيل عصابي يضم 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق الحكم عليهم بالسجن والمؤبد في قضايا "قتل عمد، سرقة بالإكراه، مخدرات، وسلاح ناري"، ومطلوب ضبطهم وإحضارهم في واقعة مقتل أحد الأشخاص أثناء سرقة مركبة "تروسيكل" كان يستقلها.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات وكر العناصر الإجرامية بأحد الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة البلينا، إلا أنهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، فبادلتهم الشرطة التعامل، مما أسفر عن مصرع 3 من المتهمين وضبط الرابع.

وبتفتيش الموقع عُثر بحوزتهم على (7 قطع سلاح ناري – 4 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش – كمية من الطلقات النارية المتنوعة – 3 كيلوجرامات من المواد المخدرة "حشيش وشابو" – ودراجتين ناريتين).

كما أرشد المتهم الرابع عن مكان إخفاء مركبة "التروسيكل" المسروقة لدى أحد العملاء سيئي النية بمحافظة قنا، وتم ضبطه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.