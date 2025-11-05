أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من العاملين بالجهاز التنفيذي للنقل الجماعي بمحافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية، على خلفية اختلاس مبالغ مالية من جهة عملهم.

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول، برئاسة المستشار عمرو الشرقاوي، تلقت بلاغًا من محافظة الجيزة مرفقًا بالمذكرة المحررة من رئيس الجهاز التنفيذي للنقل الجماعي بالجيزة بشأن الواقعة.

وأشار إلى أن التحقيقات التي باشرها الأستاذ عمرو حمد، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشارة نيرمين حبيب، شملت الاستماع لأقوال رئيس الجهاز، وكلفت إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة بفحص الواقعة، والاطلاع على كافة المستندات والأوراق ذات الصلة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، مسئول تحصيل مخالفات الهروب من المنافذ بإدارة الأقاليم بالجهاز التنفيذي للنقل الجماعي، اختلس مبالغ مالية لنفسه من حصيلة الغرامات المحصلة وفق دفاتر التحصيل العهدة عليه، الخاصة بالغرامات التي يتم تحصيلها من سائقي سيارات الأجرة المتهربين من سداد الرسوم المقررة.

كما تبين قيامه بطلب وصرف عدد 12 دفتر تحصيل والاحتفاظ بها دون استخدام لمدة تقارب العام دون مسوغ قانوني، وتراخيه في اتخاذ الإجراءات المقررة وفق القوانين واللوائح بشأن إعادة الدفاتر إلى المخازن بعد الانتهاء من استخدامها.

وكشفت التحقيقات أيضًا إهمال المتهم الثاني، مدير الشئون المالية بالجهاز، متابعة أعمال الأول والإشراف عليها، مما مكنه من ارتكاب المخالفات المالية والإدارية.

وفور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، وكلفت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة المبالغ المختلسة وما يترتب عليها من آثار قانونية، ومتابعة أعمال جميع المحصلين وأصحاب العهد، وإحكام الرقابة على إجراءات تسليم واستلام الدفاتر المالية من المخازن.

كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.