أم مكة أمام القضاء اليوم بتهمة بث فيديوهات خادشة

كتب : أحمد عادل

10:07 ص 05/11/2025

كتب- أحمد عادل:
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة التيك توكر المعروف باسم "أم مكة" بتهمة بث فيديوهات خادشة.
وكشف مصدر قضائي عن أن النيابة المختصة اتخذت إجراءات للكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، المتهمين بغسيل الأموال، موضحًا أنه تم الكشف عن حساباتهم البنكية الداخلية والخارجية وأملاكهم الخاصة أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات.
وتواصل النيابة التحقيق مع كل من التيك توكر "شاكر محظور"، و"مداهم"، و"أم مكة"، و"أم سجدة"، و"سوزي الأردنية"، و"محمد عبد العاطي"، بتهمة غسيل الأموال والأرباح المشبوهة من خلال تطبيق "تيك توك"، وتوظيف هذه الأموال في حسابات ومعاملات جديدة.
وكانت محكمة الجنح المختصة قد قررت تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم "شاكر محظور" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بتعاطي المخدرات، وحيازة سلاح ناري، ونشر فيديوهات خادشة.

أم مكة القضاء فيديوهات خادشة محاكمة التيك توكر

