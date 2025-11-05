كتب - أحمد عادل:

تستعد المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبدالرازق، على حكم حبسها سنة واحدة وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

ويواجه البلوجر هدير عبدالرازق 3 سيناريوهات قضائية خلال جلسة اليوم: إما تأييد الحكم الصادر بحقها، أو تخفيف العقوبة، أو إلغاء الحكم والقضاء مجددًا ببراءتها.

وكانت النيابة العامة قد وجهت خمس تهم للبلوجر هدير عبدالرازق في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وجاءت التهم الموجهة إليها على النحو التالي:

نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء العام: حيث قامت ببث صور ومقاطع مرئية عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك)، تحتوي على محتوى إغريقي يخدش الحياء العام، وفق ما ورد في التحقيقات.

ارتكاب فعل فاضح علني: باستخدام مفاتنها وعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية في الصور والمقاطع المرئية التي نشرتها عبر حساباتها الشخصية، وفق التحقيقات.

دعوة للإغراء والفجور: من خلال نشر صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، تهدف إلى جذب الانتباه لممارسة الفجور، وفق ما ورد في التحقيقات.

الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية: بنشر مقاطع وصور شخصية تتضمن تعديًا على القيم الأسرية في المجتمع المصري، مع إبراز مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات جنسية، وفق التحقيقات.

استخدام الحسابات الإلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم: حيث أنشأت واستخدمت الحسابات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات، وفق التحقيقات.