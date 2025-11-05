كتب- أحمد عادل:

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء عدد من الأشخاص على شخص في محافظة الدقهلية، بعد تدخله للدفاع عن زوجته عقب قيام أحد المتهمين بمعاكستها في الشارع.

وأظهر الفيديو، الذي وثقته كاميرات المراقبة، قيام المتهمين بالاعتداء على المجني عليه بالضرب المبرح، فيما استل أحدهم سلاح أبيض "سنجة" وهاجمه بشكل عنيف.

ورصد المقطع لحظة توجيه المتهم الرئيس ضربة قوية للمجني عليه بالسلاح الأبيض، ما أسفر عن إصابته بقطع في الذراع أسفر عن قطعه نصفين.

القائمون على النشر أكدوا أن مشاجرة نشبت بين المتهمين والمجني عليه بسبب تحرشهم لفظيا بزوجته، وقال أحدهم للمجني عليه :" تاخد كام وتسيب القمر اللي معاك".

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية الجناة وضبطهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.