إنجي حمادة أمام القضاء اليوم بتهمة الكسب غير المشروع (تفاصيل)

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المذيعة إنجي حمادة، على خلفية اتهامها بالكسب غير المشروع وغسل الأموال.

وكانت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال قد قررت إحالة إنجي حمادة إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بغسل الأموال.

وسبق أن قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف التيك توكر كروان مشاكل وإنجي حمادة على حكم حبسهما سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، في القضية المتهمين فيها بنشر فيديوهات خادشة للحياء، حيث قضت المحكمة ببراءة إنجي حمادة، وتأييد حبس كروان مشاكل لمدة سنة.

كما كانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت في أول درجة بمعاقبة إنجي حمادة وكروان مشاكل بالحبس سنة لكل منهما، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وفي سياق متصل، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إنجي حمادة، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب، بالاشتراك مع التيك توكر كروان مشاكل، الذي صدر بحقه أيضًا قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة.