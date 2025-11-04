إعلان

من بلاغ تغيب إلى اتهام بالاعتداء.. مفاجآت في قصة الطفل ووالدته ببني سويف

كتب : مصراوي

09:27 م 04/11/2025

المتهمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعد أن ظهرت فيه سيدة تدّعي توجهها إلى أحد أقسام الشرطة ببني سويف للإبلاغ عن تغيب ابنها عقب خروجه من المنزل إلى المدرسة، زاعمةً أن الجهات الأمنية لم تتخذ أي إجراءات للبحث عنه.

لكن خلف هذا المشهد المثير، كانت الحقيقة مختلفة تمامًا، فقد كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف أن التحريات لم ترصد أي بلاغ رسمي بتغيب طفل في هذه الظروف.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 2 من الشهر الجاري، حين خرج الطفل البالغ من العمر 12 عامًا من منزله متوجهًا إلى المدرسة، لكنه لم يذهب إليها، بل توجه إلى منزل جدته من جهة والده للإقامة معها.

وأوضحت التحريات أن الطفل ترك المنزل بإرادته نتيجة تعرضه المستمر للضرب والتعنيف من والدته. وباستدعائه، حضر رفقة جدته، وتبيّن أنه مصاب بكدمات متفرقة، وأكد في أقواله أنه غادر منزل والدته بإرادته خوفًا من تعرضه لمزيد من الاعتداء.

أما الأم، فقد تم استدعاؤها، وأقرت خلال التحقيقات بأنها قامت بضرب نجلها وإحداث إصابته بعد رفضه الذهاب إلى المدرسة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اختفاء بلاغ استغاثة بني سويف الداخلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

دعواتنا له بالشفاء.. مجدي الجلاد: عمرو واكد في حاجة إلى علاج من اضطراب فكري ونفسي
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
- أول تعليق من مصر بعد فيديو المعتمر المصري في الحرم