الداخلية تكشف كواليس معركة الجراج في الأميرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص يتوعد آخرين بالاعتداء عليهم وتهديدهم بالإيذاء، على خلفية خلافات حول حيازة جراج بمنطقة الأميرية.

بتاريخ 27 سبتمبر 2025 ورد بلاغ لقسم شرطة الأميرية بوقوع مشاجرة بين طرفين، الأول يضم ثلاثة أشقاء – من بينهم الشخص الظاهر في الفيديو – والطرف الثاني أحد الأشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات سابقة بينهم على حيازة جراج دراجات نارية بدون ترخيص، ما أدى إلى تعدي الطرفين على بعضهما. وتمكنت قوات الشرطة من ضبط أطراف المشاجرة في حينه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت لاحق، تبين أن الطرفين أعدّا أسلحة نارية وبيضاء لمعاودة التشاجر، حيث تم ضبطهم مرة أخرى وبحوزتهم (فردي خرطوش وعدد من الأسلحة البيضاء).

وبمواجهتهم، اعترف جميع المتهمين بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.