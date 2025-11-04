إعلان

الداخلية تتحرك ضد عنصر جنائي غسل 60 مليون جنيه

كتب : مصراوي

06:02 م 04/11/2025

عملية غسيل أموال

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء أراض زراعية وعقارات وسيارات.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 60 مليون جنيه.

غسيل أموال الداخلية عنصر جنائي مخدرات عقارات

