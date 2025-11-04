لعنة الميراث تشعل معركة بالسلاح في المطرية

في واقعة جديدة تجسد خطورة النزاعات العائلية، شهدت منطقة المطرية بالقاهرة مشاجرة دامية بين أفراد من عائلة واحدة، بعدما تطور خلاف حول الميراث إلى اعتداء بالأسلحة البيضاء أسفر عن إصابة شخص وزوجته بجروح قطعية بالوجه.

الأجهزة الأمنية تابعت ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بتضرر شخص من اعتداء أشقاء زوجة شقيقه عليه وعلى زوجته داخل منطقة المطرية، وحظي المنشور بتداول واسع وسط مطالبة بالتحقيق فيها.

على الفور، قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بفحص البلاغ، وتبين أن المشاجرة وقعت بين طرفين من العائلة نفسها وتبين أن الطرف الأول عامل وزوجته مصابان بجروح قطعية بالوجه والطرف الثاني ثلاثة أشخاص من أقاربهما تبين أنهم وراء الاعتداء.

تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة مؤكدين أن سبب المشاجرة هو خلافات عائلية حول الميراث تطورت إلى مشادة كلامية انتهت بالاعتداء.