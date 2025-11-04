إعلان

ليلة سقوط دجال الإسكندرية

كتب : مصراوي

05:27 م 04/11/2025

المتهم

ألقى ضباط مباحث الآداب القبض على شخص تقمص شخصية معالج روحاني للنصب على المواطنين بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب ممارس شخص أعمال الدجل للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى، والترويج لنشاطه الإجرامى بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه والترويج له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

معالج روحاني دجال نصب احتيال الإسكندرية

