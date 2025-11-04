لهيب في قلب التجمع.. حريق ضخم يلتهم مخزن تكييفات خلف نادي "زد"

اندلع حريق هائل مساء الثلاثاء داخل موقع أروى زايد بالتجمع الخامس، بعدما التهمت ألسنة اللهب مخزنًا لتخزين أجهزة التكييف تابعًا لإحدى الشركات الكبرى، في واقعة أثارت حالة من الذعر بين الأهالي والعاملين بالمنطقة.

البداية كانت بتصاعد أعمدة دخان كثيفة شوهدت من مسافات بعيدة، ما استدعى بلاغًا عاجلًا لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق داخل مخزن تكييفات تابع لشركة "كونكوريد" خلف نادي زد ويضم كميات كبيرة من الكراتين والمواد القابلة للاشتعال.

خلال دقائق، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع اقتراب المارة وتأمين المنطقة. وبمجرد وصول القوات، تبين أن الحريق اندلع في مخزن من دور واحد، يمتد على مساحة واسعة، ما ساهم في سرعة انتشار النيران بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال.

رجال الإطفاء خاضوا معركة حقيقية مع النيران، مستخدمين خراطيم المياه والرغوة في محاولة لاحتواء الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، خاصة وأن الموقع يقع بالقرب من منشآت حيوية وسكنية. وبعد جهود مكثفة استمرت قرابة الساعة، تمكنت القوات من السيطرة على الحريق بالكامل ومنع تفاقم الخسائر.

وفي أثناء عمليات الإطفاء، أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق نتيجة استنشاق الدخان الكثيف، بينهم اثنان من المدنيين وأمين شرطة من قوة الدفاع المدني. وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم في موقع الحادث وغادروا المكان بعد استقرار حالتهم دون الحاجة للنقل إلى المستشفى.

مصدر أمني أكد أن المعاينة المبدئية تشير إلى أن السبب المحتمل للحريق هو تماس كهربائي داخل المخزن، وأن الأجهزة الأمنية وفريق الأدلة الجنائية يباشرون أعمال الفحص لبيان ملابسات الواقعة وحصر الخسائر.