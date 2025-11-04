إحالة البلوجر "لوشا" للمحاكمة في اتهامه ببث محتوى خادش

أمرت النيابة العامة إحالة البلوجر المعروف باسم "لوشا" إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامه ببث ونشر مقاطع مصورة خادشة للحياء العام، تتضمن مشاهد عنف وإيحاءات تخالف القيم والمبادئ الأسرية.

وأوضحت النيابة أنها أسندت إلى المتهم تهم نشر محتوى مخل بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبث مواد مصورة تتنافى مع قيم المجتمع المصري، فضلًا عن إساءة استخدام وسائل التواصل في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.

وفي وقت سابق، قررت النيابة إخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات، بعد مواجهته بما هو منسوب إليه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم "لوشا" على خلفية ورود عدة بلاغات تفيد بنشره لمحتوى مسيء عبر حساباته الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحددت المحكمة المختصة جلسة 8 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر المعروف باسم "لوشا" في اتهامه ببث ونشر مقاطع مصورة خادشة للحياء العام، تتضمن مشاهد عنف وإيحاءات تخالف القيم والمبادئ الأسرية.

