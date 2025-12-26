كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن خطورة الإصابة بالسدة الرئوية، موضحًا أن هذه الحالة المرضية تتسبب في احتباس الهواء داخل الرئة وتؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

وأوضح موافي خلال برنامج "رب زدني علماً" على قناة صدى البلد، أن السدة الرئوية تحدث عندما يحتبس الهواء داخل الرئة ولا يتم إفراغه بالكامل، مشيرًا إلى أن خروج الهواء يحتاج إلى عمل عضلي متواصل.

وتابع: "عند اختلال هذه الوظيفة، يبقى الهواء محبوسًا مما يفاقم الضرر خاصة عند المصابين بأمراض مزمنة مثل الانفزيمة الرئوية".

وشدد أستاذ الحالات الحرجة على ضرورة التدخل الطبي المتخصص في مثل هذه الحالات، مؤكدًا أهمية إجراء أي علاج تحت إشراف مختصين وبوجود متطوعين لدعم العملية لتجنب المضاعفات.

وأشار موافي إلى أن الإقلاع عن التدخين يمثل الحل الأهم للوقاية من السدة الرئوية والمشكلات الصحية الأخرى، مضيفًا: "الإرادة هي العامل الأساسي لإنهاء عادة التدخين، سواء كانت سيجارة أو شيشة".

وحذر أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة الشيشة موضحاً أن "كل حجر شيشة يعادل 80 سيجارة".

