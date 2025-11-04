إعلان

أبرزها الإسماعيلية والغربية.. "الداخلية" تُجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم

كتب : أحمد أبو النجا

10:37 ص 04/11/2025

قرعة الحج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- أحمد أبو النجا:
تُجرى اليوم الثلاثاء، 4 نوفمبر 2025، قرعة الحج بمديريات أمن الوادي الجديد، الإسماعيلية، الغربية، بني سويف، والأقصر، ضمن جدول إجراء القرعة العلنية لحج العام الهجري 1447هـ / 2026م، التي تنظمها وزارة الداخلية بجميع محافظات الجمهورية.
وقال مصدر أمني إن إجراء القرعة يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير الشفافية في اختيار الفائزين، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.
وأضاف المصدر أنه يمكن للمتقدمين متابعة فعاليات القرعة العلنية داخل مديريات الأمن في المواعيد المحددة، أو الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية للحج عبر موقع وزارة الداخلية: https://moi.gov.eg
، أو عبر الاتصال بالخدمة الصوتية على الرقم 0227983000 للاستعلام عن النتيجة بسهولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسماعيلية الغربية قرعة الحج 5 محافظات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

تعثر صفقة الغاز.. من الرابح ومن الخاسر بين مصر وإسرائيل؟
كيف نجحت مصر في منع وصول أضرار سد النهضة للمواطن؟
المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور