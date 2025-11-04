كتب- أحمد أبو النجا:

تُجرى اليوم الثلاثاء، 4 نوفمبر 2025، قرعة الحج بمديريات أمن الوادي الجديد، الإسماعيلية، الغربية، بني سويف، والأقصر، ضمن جدول إجراء القرعة العلنية لحج العام الهجري 1447هـ / 2026م، التي تنظمها وزارة الداخلية بجميع محافظات الجمهورية.

وقال مصدر أمني إن إجراء القرعة يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير الشفافية في اختيار الفائزين، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.

https://moi.gov.eg وأضاف المصدر أنه يمكن للمتقدمين متابعة فعاليات القرعة العلنية داخل مديريات الأمن في المواعيد المحددة، أو الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية للحج عبر موقع وزارة الداخلية:

، أو عبر الاتصال بالخدمة الصوتية على الرقم 0227983000 للاستعلام عن النتيجة بسهولة.