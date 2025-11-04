إعلان

تحريات لكشف ملابسات تعدي صاحب عقار على محصل كهرباء بالتجمع

كتب : محمود الشوربجي

12:10 ص 04/11/2025

وزارة الداخلية- أرشيفية

يجرى رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات تعدي صاحب عقار على محصل كهرباء في التجمع، بعد مطالبته بسداد الفاتورة المستحقة عليه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بتعدي صاحب عقار على محصل كهرباء في التجمع بعد مطالبته بسداد الفاتورة.

مباشرة انتقل رجال المباحث إلى مسرح الحادث، ويتم إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لكشف ملابساتها.

تعدي صاحب عقار على محصل كهرباء التعدي على محصل كهرباء في التجمع رجال المباحث

