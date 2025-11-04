تحريات لكشف ملابسات تعدي صاحب عقار على محصل كهرباء بالتجمع

يجرى رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات تعدي صاحب عقار على محصل كهرباء في التجمع، بعد مطالبته بسداد الفاتورة المستحقة عليه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بتعدي صاحب عقار على محصل كهرباء في التجمع بعد مطالبته بسداد الفاتورة.

مباشرة انتقل رجال المباحث إلى مسرح الحادث، ويتم إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لكشف ملابساتها.

اقرأ أيضًا:

مصرع وإصابة 13 شخصًا في حادث نفق الأوتوستراد

حريق داخل مخزن بأكتوبر.. والحماية المدنية تتدخل قبل الكارثة

من تندة خضار إلى قضية رأي عام.. هكذا انتهت مشاجرة الرصف في سوهاج