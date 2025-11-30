أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، أنها بدأت بالفعل في تسلّم أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة بشأن الطعون على نتائج عدد من دوائر المرحلة الأولى.

وأشارت الوطنية للانتخابات، إلى أن الجهاز التنفيذي يعكف على دراستها وإعداد تقرير يتضمن آليات تنفيذها ومقترحات ضبط المواعيد والتوقيتات الخاصة بالاقتراع في الداخل والخارج، تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة.

وشددت الهيئة على أنها ستعلن فورًا جميع القرارات التي ستتخذها بشأن الدوائر التي شملتها أحكام الإلغاء، مؤكدة التزامها التام بالدستور والقانون، وحرصها على تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، باعتبار مرحلة الطعون أمام مجلس الدولة ضمانة قضائية أساسية ضمن العملية الانتخابية.