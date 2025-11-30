في الساعات الأولى من الصباح اهتز حي بولاق الدكرور على وقع بلاغٍ استثنائي حبس أنفاس سكان شارع أبو زيد المتفرع من العشرين بفيصل، بالقرب من مسجد الضو.

لم تكن حركة الشارع المزدحم توحي بأن مأساة تُوشك أن تُسجل في سجلاته، إلا أن صوت الهرولة وارتفاع الهمسات المتلاحقة كشفا عن أن حدثًا جللًا وقع للتو.

مشهد صادم

فور وصول رجال الأمن إلى موقع البلاغ، بدا المشهد مألوفًا في صورته، لكنه مؤلم في تفاصيله. كانت الجثة ملقاة على الأرض في هدوءٍ يناقض العاصفة التي أثارها سقوطها. وبحسب الإفادة الأولية، فإن المتوفاة تحمل الجنسية السودانية وتُدعى زكية محمد، تبلغ من العمر 38 عامًا. وتشير المعاينة إلى أنها سقطت من الطابق العاشر في إحدى العمارات السكنية المطلة على الشارع.

الصمت الذي خيم على المارة لم يمنعهم من تبادل النظرات القلقة. البعض وقف يتساءل عن ملابسات السقوط، بينما اكتفى آخرون بالابتعاد في صمتٍ مثقل بالحيرة والخوف.

ومع بدء فريق النيابة العامة في معاينة الجثمان تمهيدًا لنقله، تكشفت ملامح الواقعة أكثر، لكن أسباب السقوط ظلت معلقة بين احتمالات متعددة، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات.

ورغم اعتياد سكان المنطقة على ضجيج الشارع وحوادثه اليومية، فإن وقع هذه الحادثة ترك أثرًا مدويًا، خاصة أن الطابق العاشر ليس مكانًا يسهل السقوط منه دون أن يثير أسئلة موجعة.