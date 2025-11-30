فيديو يوثق الجريمة.. ضبط المتهم بسرقة هاتف داخل محل بالإسكندرية

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في متابعة الجرائم الموثقة عبر مواقع التواصل، وكشفت ملابسات منشور تضمن مقطع فيديو يظهر سرقة هاتف محمول من داخل أحد المحال بالإسكندرية بأسلوب المغافلة.

تبين أنه بتاريخ 11 الجاري تقدم عامل مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة ببلاغ يفيد سرقة هاتفه أثناء تواجده بمحل عمله.

تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة كرموز، واعترف خلال مواجهته بالواقعة.

كما تم ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميله سيء النية، وهو عاطل ومقيم بذات الدائرة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

