إعلان

فيديو يوثق الجريمة.. ضبط المتهم بسرقة هاتف داخل محل بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

01:29 م 30/11/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في متابعة الجرائم الموثقة عبر مواقع التواصل، وكشفت ملابسات منشور تضمن مقطع فيديو يظهر سرقة هاتف محمول من داخل أحد المحال بالإسكندرية بأسلوب المغافلة.

تبين أنه بتاريخ 11 الجاري تقدم عامل مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة ببلاغ يفيد سرقة هاتفه أثناء تواجده بمحل عمله.

تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة كرموز، واعترف خلال مواجهته بالواقعة.

كما تم ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميله سيء النية، وهو عاطل ومقيم بذات الدائرة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

اقرأ أيضًا

بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل

الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

المحكمة في حيثيات الحكم على "أم مكة": وقف تنفيذ العقوبة بسبب ظروفها الأسرية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة هاتف الإسكندرية مقطع فيديو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تُطالب المواطنين بارتداء الملابس الشتوية