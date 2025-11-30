إعلان

ضبط سائق دراجة متهور يستعرض بالإسكندرية ويهدد حياة المواطنين

كتب : علاء عمران

01:25 م 30/11/2025

المتهم

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في متابعة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت ملابسات مقطع فيديو تضمن قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية والسير برعونة في شوارع الإسكندرية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

استعراض خطير

وبالفحص، تمكنت الأجهزة من تحديد الدراجة النارية الظاهرة في الفيديو وضبط قائدها، وهو عامل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق، واعترف خلال مواجهته بقيامه بالواقعة بغرض الاستعراض ونشر الفيديو على حسابه الشخصي لزيادة نسب المشاهدات.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

