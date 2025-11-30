الجوازات تواصل تيسير الخدمات الشرطية لكبار السن وذوي الإعاقة

تمكنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من مواصلة جهودها الواسعة لتقديم خدمات شرطية ميسّرة للمواطنين، مع التركيز على توفير دعم سريع لكبار السن وذوي الإعاقة داخل مختلف المواقع الشرطية.

وحرصت الأجهزة المعنية على متابعة الحالات الإنسانية داخل الأقسام بمختلف المحافظات، وقدّمت لها الإجراءات المطلوبة بسهولة وانسيابية، مع إنهاء الطلبات بأعلى مستويات الجودة وفي أقل وقت ممكن.

تسهيلات إنسانية

وتعاملت الأقسام التابعة للإدارة مع عدد من كبار السن والمرضى، وأنهت معاملاتهم خلال وقت قياسي، بما عكس نهج الوزارة في توفير خدمات مبسّطة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار تطبيق هذه التسهيلات داخل جميع المواقع الشرطية، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة العمل الأمني الحديثة الهادفة إلى خدمة المواطنين بسرعة وكفاءة.

