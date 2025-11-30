إعلان

ما مصير المرحلة الأولى لـ انتخابات النواب بعد قرارات الإدارية العليا؟.. محامٍ يوضح


كتب- أحمد عادل:

01:38 ص 30/11/2025

المحكمة الإدارية العليا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا قراراتها في الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، إذ قضت بعدم قبول 100 طعن بسبب زوال شرط المصلحة.

كما قضت بقبول 87 طعنًا وإلغاء نتائج عدد من دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

قال المحامي بالنقض نشأت عبدالعليم، المرشح عن الدائرة الرابعة بأسيوط ووكيلًا عن 6 مرشحين آخرين، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن قرارات المحكمة الإدارية العليا الصادرة اليوم واجبة النفاذ فورًا، وتعلن عادة بالمسودة.

وأضاف عبدالعليم، أن ما سيجري لاحقًا هو أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصبحت ملزمة بوضع جدول زمني جديد يشمل الدوائر الـ19 التي سبق إلغاؤها من قبل الهيئة، إلى جانب الدوائر التي ألغيت اليوم بحكم المحكمة.

وأوضح أن هذا الجدول سيترتب عليه أيضًا إلغاء جولة الإعادة في الدوائر التي صدر قرار بإلغائها اليوم، والتي كان مقررًا إجراؤها غدًا الإثنين.

