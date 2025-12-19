إعلان

عوض تاج الدين: الوضع الصحي مستقر.. والإصابات التنفسية الموسمية طبيعية

كتب : حسن مرسي

08:35 م 19/12/2025

الدكتور محمد عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الحالة الوبائية في مصر مستقرة تمامًا.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن الإصابات المرصودة في المدارس بنزلات البرد أو الأنفلونزا تقع ضمن المعدلات السنوية الطبيعية، مضيفًا أنها مرتبطة بانخفاض درجات الحرارة وتغير الفصول.

وأوضح مستشار الرئيس للصحة أن أجهزة الطب الوقائي بوزارة الصحة ترصد الفيروسات بدقة محلياً وعالمياً، مشيرًا إلى أن الفيروس الأكثر انتشارًا حاليًا هو H1N1 من الأنفلونزا الموسمية.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن السلالات المحلية تختلف عن تلك في أوروبا مثل H3N2، مؤكدًا أن البيانات العلمية تشمل عدد الحالات ومدة الإصابة ومعدلات التعافي، وكلها تؤكد عدم وجود تهديد واسع.

وأكد تاج الدين، أن الوضع لا يثير أي مخاوف على الطلاب، موجهاً رسالة طمأنة مباشرة: "ما تخافوش.. لا يوجد وباء ولا خطر على أولادنا"، مشددًا على أن أغلب الإصابات بسيطة وتتحسن سريعًا بالراحة والعلاج.

عوض تاج الدين الوضع الصحي الفيروسات التنفسية

