وزير الخارجية الأمريكي يكشف البديل الوحيد للخطة الحالية في غزة

وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه يجب استكمال المرحلة الأولى في غزة والعمل على الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ 10 أكتوبر الماضي.

وقال روبيو، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، إن "البديل الوحيد للخطة الحالية في غزة هي الحرب".

ووجه روبيو تحذيرًا لحركة حماس، قائلًا إنه إذا تمكنت الحركة في المستقبل من تهديد إسرائيل أو مهاجمتها "فلن تنعموا بالسلام".

وفيما يتعلق بتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، قال وزير الخارجية الأمريكي: "أعلنا موقفنا الرافض لعنف المستوطنين في الضفة".

