وزير الخارجية الأمريكي يكشف البديل الوحيد للخطة الحالية في غزة

كتب : مصراوي

08:34 م 19/12/2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه يجب استكمال المرحلة الأولى في غزة والعمل على الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ 10 أكتوبر الماضي.

وقال روبيو، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، إن "البديل الوحيد للخطة الحالية في غزة هي الحرب".

ووجه روبيو تحذيرًا لحركة حماس، قائلًا إنه إذا تمكنت الحركة في المستقبل من تهديد إسرائيل أو مهاجمتها "فلن تنعموا بالسلام".

وفيما يتعلق بتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، قال وزير الخارجية الأمريكي: "أعلنا موقفنا الرافض لعنف المستوطنين في الضفة".

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي البديل للخطة الحالية في غزة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تصاعد عنف المستوطنين في الضفة

