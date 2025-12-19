استشاري نفسي يحلل أسباب الطلاق لدى الأزواج الجدد

أكد الدكتور مهاب مجاهد، أستاذ الأمراض النفسية وعضو مجلس الشيوخ، أن التركيز المجتمعي على ظاهرة سرعة الطلاق يغفل السبب الجذري الحقيقي للأزمة.

وقال مجاهد خلال حواره مع الدكتور حسام موافي، ببرنامج "وقل رب زدني علما" على قناة "صدى البلد": "الكل يتحدث عن استسهال الطلاق، وأنا دائماً ما أقول أن المشكلة في استسهال الزواج وسوء الاختيار من البداية".

وأضاف أن هذا المنظور يفسر الإحصاءات المرتفعة للطلاق في مصر والعالم العربي، مؤكداً أن "سوء الاختيار وسوء السلوك شريكين رئيسيين في هذه الإحصائيات المرعبة".

وأشار إلى أن هذه المشكلة تنبع أساسًا من 3 تشوهات فكرية تؤثر على تكوين الأسرة، وهو تشوه قصة الحب الأولى، والتي تتمثل في علاقة "الابن بأمه والبنت بأبوها"، وأن صحة هذه العلاقة الأولية تخلق إنسانًا مشبع عاطفيًا وسويًا نفسيًا، مما يمهد لاختيار صحي في المستقبل.

وكشف الدكتور مهاب مجاهد عن التشوه الثاني المتعلق بـ"هوية النوع"، موضحًا: "يولد الذكر ذكراً والأنثى أنثى، ويمارس الذكر أدوار الرجل وتمارس الأنثى أدوار المرأة".

وأكد أن اختلال هذا الدور داخل الأسرة، وسوء سلوك الأب بشكل خاص، يُنتج أبناء يحملون نفس النموذج السلوكي الخاطئ، مما يغذي حلقة مفرغة من سوء السلوك داخل الأسر الجديدة.

