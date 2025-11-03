مأساة في أطفيح.. سقوط 3 في "بلاعة الموت"

في مشهد مأساوي هز قرية الكداية بمركز أطفيح جنوب الجيزة، تحولت حفرة صرف مكشوفة إلى مصيدة موت ابتلعت شابين في عمر الزهور، وأصابت والد أحدهما بإصابات بالغة، بعد سقوطهم داخل بلاعة صرف صحي بدون غطاء.

البداية كانت عندما حاول شاب المرور بجوار إحدى البالوعات في القرية، قبل أن تختفي خطواته فجأة داخل الفتحة المظلمة. هرع جاره لإنقاذه، لكن القدر لم يمهلهما، فسقط هو الآخر في نفس الفتحة العميقة.

الأهالي الذين سمعوا الصراخ حاولوا التدخل، وتمكن والد أحد الضحايا من النزول لمحاولة إنقاذهما، لكنه هو الآخر سقط داخل البلاعة، قبل أن يتمكن الأهالي من انتشالهم بصعوبة وسط حالة من الذعر والبكاء.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم استخراج الجثتين ونقلهما إلى المشرحة، بينما تم نقل الأب المصاب إلى العناية المركزة في حالة خطيرة بين الحياة والموت.

التحريات الأولية كشفت أن سبب الكارثة هو إهمال جسيم في تغطية بلاعة الصرف الصحي، التي تُركت بدون غطاء لأيام، رغم شكاوى الأهالي المتكررة. وتكثف الأجهزة الأمنية والنيابة العامة من تحقيقاتها لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة