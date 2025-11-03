إعلان

حريق في شقة أمام مستشفى الهرم

كتب : محمد شعبان

05:20 م 03/11/2025

حريق شقة - أرشيفية

اندلع حريق مساء اليوم في شقة سكنية بعقار أمام مستشفى الهرم غرب الجيزة دون إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل عقار مكون من 6 طوابق بشارع عمر حسين المتفرع من شارع الهرم.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث بسيارة إطفاء واحدة.

وبعد جهود استمرت دقائق، تمكنت القوات من السيطرة على الحريق بالدور الثالث دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما جرى تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

