إعلان

مشادة على ركنة تنتهي بضبط صاحب سيارة بكفر الشيخ

كتب : مصراوي

05:13 م 03/11/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا في كفر الشيخ، أظهر قائد سيارة ملاكي وهو يترك سيارته في أحد الشوارع الجانبية بطريقة عطّلت حركة المرور، قبل أن يدخل في مشادة كلامية حادة مع المارة ويتحدث بأسلوب غير لائق.

الواقعة التي حظيت بتفاعل كبير على السوشيال ميديا دفعت الأجهزة الأمنية للتحرك سريعًا. وبالفحص، تمكنت فرق البحث من تحديد السيارة وقائدها، ليتبين أنه شخص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أن المشادة نشبت بسبب خلاف بسيط مع حارس أحد العقارات حول مكان ركن السيارة.

تم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد قائدها، في واقعة تعكس سرعة استجابة الأجهزة الأمنية لما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلاف ركنة سيارة سائق فيديو كفر الشيخ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 54%.. مدفوعات الدين تلتهم كافة إيرادات مصر بالربع الأول للعام المالي
فيروس الشتاء الخفي.. كيف تحمي أسرتك من الفيروس المخلوي؟
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير