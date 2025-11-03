مشادة على ركنة تنتهي بضبط صاحب سيارة بكفر الشيخ

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا في كفر الشيخ، أظهر قائد سيارة ملاكي وهو يترك سيارته في أحد الشوارع الجانبية بطريقة عطّلت حركة المرور، قبل أن يدخل في مشادة كلامية حادة مع المارة ويتحدث بأسلوب غير لائق.

الواقعة التي حظيت بتفاعل كبير على السوشيال ميديا دفعت الأجهزة الأمنية للتحرك سريعًا. وبالفحص، تمكنت فرق البحث من تحديد السيارة وقائدها، ليتبين أنه شخص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أن المشادة نشبت بسبب خلاف بسيط مع حارس أحد العقارات حول مكان ركن السيارة.

تم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد قائدها، في واقعة تعكس سرعة استجابة الأجهزة الأمنية لما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة