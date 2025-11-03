جريمة منتصف الليل في أكتوبر.. شاب يقتل شقيقه بسبب خلاف مالي

كتب- محمد شعبان:

كانت عقارب الساعة تقترب من منتصف الليل، والهدوء يخيّم على شوارع الحي السابع بمدينة 6 أكتوبر، حين اخترق صمته صراخ مفزع من إحدى الشقق السكنية، تبعته لحظات من الفوضى انتهت بجريمة دامية.

داخل الشقة، تحوّل خلاف بين شقيقين إلى مأساة مروعة. مشادة بدأت بكلمات متبادلة ثم فقد الأصغر السيطرة على نفسه، فاستل سكينًا وانقض على شقيقه الأكبر في لحظة غضب جنوني لم يُدرك عواقبها إلا بعد فوات الأوان.

عند وصول قوات الأمن، كانت رائحة الدم لا تزال تعبق في المكان، وصدى الصراخ يتردد بين الجدران. مشهد صادم ظهر أمام رجال الشرطة؛ جثمان بلا رأس في منتصف الغرفة وبقع دماء تمتد حتى باب الشقة، فيما جلس القاتل على الأرض في حالة انهيار.

المعلومات الأولية كشفت أن الجريمة وقعت بسبب خلافات مالية بين الشقيقين، إذ طالب القتيل بمبلغ من المال كان دينًا على شقيقه الأصغر، لكن النقاش تحول إلى مشاجرة عنيفة انتهت بكارثة.

بلاغ عاجل وصل إلى قسم شرطة أكتوبر، وانتقلت الأجهزة الأمنية فورًا، مدعومة بفريق المباحث وخبراء الأدلة الجنائية. تم تطويق المكان وبدأت المعاينة، التي أكدت بشاعة الواقعة؛ أدوات مطبخ مغطاة بالدماء، أثاث مقلوب، وجدران تحمل آثار العنف.

جيران المجني عليه رووا لحظات الرعب، وقال أحدهم: "سمعنا صراخ متقطع وصوت ارتطام قوي، ثم خيم الصمت، وبعد دقائق خرج المتهم والدماء على ملابسه".

التحريات أكدت هوية القتيل والمتهم، وتبين أن الخلافات بينهما كانت قديمة، لكنها بلغت ذروتها تلك الليلة.

تم ضبط المتهم في محيط العقار في حالة انهيار، واقتيد إلى القسم وسط إجراءات أمنية مشددة. النيابة العامة باشرت التحقيق، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد أسباب الوفاة، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

هكذا انتهت حكاية شقيقين جمعتهما الدماء وفرّقه المال، في جريمة هزت مدينة 6 أكتوبر وخلّفت صدمة بين السكان.