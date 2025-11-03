كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء تعديه بالضرب على سيدة بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبيّن عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق.

وبمواجهته، أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وشقيقته بسبب خلافات عائلية، تطورت إلى قيامه بالتعدي عليها بالضرب دون أن يُحدث بها إصابات.

وبسؤال السيدة (شقيقته)، أيدت ما جاء بأقواله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات