فيديو صادم| شاب يعتدي على سيدة في الشارع بالجيزة.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : أحمد أبو النجا

01:57 م 03/11/2025

المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء تعديه بالضرب على سيدة بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبيّن عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق.

وبمواجهته، أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وشقيقته بسبب خلافات عائلية، تطورت إلى قيامه بالتعدي عليها بالضرب دون أن يُحدث بها إصابات.

وبسؤال السيدة (شقيقته)، أيدت ما جاء بأقواله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

