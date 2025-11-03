كتب– علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر سائق عربة "حنطور" وآخر أثناء استيقافهما سائحة أجنبية ومحاولة إجبارها على الركوب بمنطقة محطة الرمل في محافظة الإسكندرية، وسط تهديدهما للشخص الذي وثق الواقعة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مصور الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر. وأكد خلال استجوابه أنه أثناء مروره بدراجته النارية شاهد الواقعة وقام بتصويرها، إلا أنه لم يحرر محضرًا نظرًا لانصراف السائحة دون إبداء رغبتها في التضرر.

وبتتبع الجناة، توصلت التحريات إلى تحديد وضبط المتهمين، لأحدهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة قسم شرطة كرموز. وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة كما وردت في المقطع المتداول.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إيداع الدابة الخاصة بعربة "الحنطور" لدى إحدى الجهات البيطرية لحين اتخاذ التصرف القانوني النهائي.

