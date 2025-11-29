القبض على قائد دراجة صدم فتاة وهرب في المنيا

كشفت جهود وزارة الداخلية، ملابسات ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بإحدى الفتيات ثم الفرار، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم.

وتبين أنه بتاريخ 18 الجاري، تلقى مركز شرطة سمالوط شرق بالمنيا بلاغًا من أحد المواطنين، يعمل عاملًا ومقيمًا بدائرة المركز، بتضرره من قيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بنجلته طالبة، 13 عامًا، ما أسفر عن إصابتها بكسر بالقدم قبل أن يلوذ المتهم بالهرب.

وبالفحص والتحري، أمكن تحديد الدراجة المستخدمة، وتبيّن أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو شاب لا يحمل رخصة قيادة ومقيم في ذات الدائرة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الظاهر، مبررًا هروبه بخشيته من تعدي الأهالي عليه عقب الحادث.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.