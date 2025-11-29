كواليس جلسة طعون المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

كتب- محمود الشوربجي:

قال المحامي نشأت عبدالعليم، المرشح عن الدائرة الرابعة بأسيوط والحاضر وكيلاً عن 6 مرشحين، إن المحكمة فتحت باب المرافعة في طعون انتخابات المرحلة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأضاف في تصريحات خاصة أن المحكمة طلبت محاضر الفرز للجان العامة والفرعية، وطالبت بتقديمها قبل الساعة الواحدة ظهرًا.

وأشار إلى أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف استأنفت المحكمة الجلسة، وتم حجز الطعون للحكم في آخر الجلسة.

وتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.