حبس البلوجر محمد عبدالعاطي سنتين بتهمة بث محتوى خادش للحياء

كتب- أحمد عادل:

عاقبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، صانع المحتوى محمد عبدالعاطي بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر وبث محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإساءة استخدام تلك المنصات.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة قد أحالت المتهم للمحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بإنشاء حسابات إلكترونية على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وبث مقاطع تتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة تخالف القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهم ارتكب جرائم نشر محتوى مخل بالآداب العامة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في أعمال يعاقب عليها القانون، فأحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمته عما نسب إليه.

