تأييد حبس إبراهيم سعيد شهرًا في دعوى نفقة مقامة من طليقته

كتب : أحمد عادل

01:46 م 29/11/2025

إبراهيم سعيد

كتب- أحمد عادل:

أيدت محكمة أسرة النزهة بمصر الجديدة حبس إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، لمدة شهر في الدعوى المقامة من طليقته بشأن نفقة متجمدة تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه.

تحمل القضية رقم 2379 لسنة 2025، وكانت المحكمة قد أجلت في جلسات سابقة النظر فيها لإعلان اللاعب قانونيًا بأمر الدفع أو الحبس، وفقًا لقواعد قضايا الأحوال الشخصية.

إبراهيم سعيد محكمة أسرة النزهة لاعب الأهلي والزمالك حبس إبراهيم سعيد

