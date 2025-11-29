أمن المنافذ: ضبط 51 قضية متنوعة.. وتنفيذ 180 حكمًا قضائيًا

كتب- علاء عمران:

نجح قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية في ضبط عدد من قضايا التهريب وتعزيز السيطرة على المنافذ، حيث أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن:ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و3.502 مخالفة مرورية متنوعة.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 51 قضية أمن عام، وتنفيذ 180 حكمًا قضائيًا، وقضيتين تتعلقان بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات على مستوى الجمهورية لتعزيز السيطرة الأمنية على المنافذ.