إعلان

أمن المنافذ: ضبط 51 قضية متنوعة.. وتنفيذ 180 حكمًا قضائيًا

كتب : علاء عمران

12:39 م 29/11/2025

قطاع أمن المنافذ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
نجح قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية في ضبط عدد من قضايا التهريب وتعزيز السيطرة على المنافذ، حيث أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن:ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و3.502 مخالفة مرورية متنوعة.
كما أثمرت الجهود عن ضبط 51 قضية أمن عام، وتنفيذ 180 حكمًا قضائيًا، وقضيتين تتعلقان بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات على مستوى الجمهورية لتعزيز السيطرة الأمنية على المنافذ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية قضايا التهريب المنافذ الجمركية الهجرة غير الشرعية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* الموعد والقناة الناقلة لمباراة كايزر تشيفز والزمالك
فصل نهائي.. قرارات عاجلة لوزير التعليم بشأن واقعة مدرسة عبد السلام المحجوب