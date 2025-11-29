الداخلية تقدم خدمات ميسرة لكبار السن وذوي الإعاقة في جميع المحافظات

تواصل وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، جهودها لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات والمستندات الشرطية، مع منح أولوية كاملة لكبار السن وذوي الإعاقة داخل مختلف الأقسام والمواقع الشرطية.

ورصدت الأجهزة المختصة عددًا من الحالات الإنسانية داخل الأقسام على مستوى المحافظات، وتولت إنهاء إجراءاتها بشكل فوري ومن دون أي تعقيدات، في إطار حرص الوزارة على تقديم خدمات سريعة وميسّرة للفئات التي تحتاج دعمًا أكبر.

وشهدت الأقسام الشرطية استقبال العديد من الحالات المرضية وكبار السن خلال الأيام الماضية، حيث تم التعامل معها بسرعة وإنجاز الطلبات في وقت قصير، بما يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الجانب الإنساني في تقديم الخدمات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار توسيع هذه التسهيلات في جميع المواقع الخدمية التابعة لها، باعتبارها جزءًا أساسيًا من تطوير المنظومة الأمنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

