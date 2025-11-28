نشر مقاطع خادشة.. القبض على تيك توكر جديد بالإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد صناع المحتوى بنشر مقاطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية.

وبفحص البلاغ أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانِ المنتزه بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول تبين باحتوائه على دلائل رقمية تؤكد ارتكابه الواقعة.

وبمواجهته اعترف المتهم بتصوير المقاطع المشار إليها ونشرها بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.