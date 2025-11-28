إعلان

السيطرة على حريق إستوديو مصر وتفحم لوكيشن "الكينج" (صور)

كتب : محمد شعبان

04:08 م 28/11/2025
نجح رجال الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل لوكيشن تصوير بإستوديو مصر غرب المحافظة.

الحريق أسفر عن ٧ حالات اختناق بينهم رجل إطفاء فيما التهمت النيران لوكيشن تصوير مسلسل الكينج للفنان محمد إمام.

النيابة العامة انتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة وتحديد أسباب وملابسات الحريق فضلا عن حصر الخسائر.

