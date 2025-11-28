ارتفاع جديد في عدد مصابي حريق إستوديو مصر

ارتفع عدد مصابي حريق هائل اندلع داخل استوديو مصر اليوم الجمعة إلى خمس حالات.

حسب مصدر أمني مطلع، جميع حالات الإصابة اختناقا بالدخان في ظل تواجد كميات من الأخشاب ومواد سريعة الاشتعال.

مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شيبة انتقل إلى موقع الحريق لمتابعة عمليات الإطفاء والسيطرة على النيران.

العناية الإلهية أنقذت صناع مسلسل الكينج بطولة الفنان محمد إمام، تصادف اليوم حصولهم على إجازة من التصوير لكن الصدمة أن النيران التهمت جزءا كبيرا من اللوكيشن.