لم يكن الركاب يتوقعون أن تتحول رحلتهم من القاهرة إلى إسبانيا إلى لحظات مشحونة بالقلق والترقب. دقائق قليلة بعد الإقلاع، ومع استقرار الطائرة في السماء، بدأ الاضطراب يسيطر على الأجواء داخل المقصورة ليس بسبب الطقس، بل بسبب صرخة استغاثة جاءت من منتصف الطائرة، معلنة بداية حالة طارئة غيرت مسار الرحلة بالكامل.

كانت على متن الرحلة راكبة تحمل الجنسية البرتغالية، بدت عليها أعراض تعب شديد تبعته حالة حرجة استدعت التدخل الفوري.

قرار جرئ

ووسط محاولات الطاقم لتقديم الإسعافات الأولية، اتخذ قائد الطائرة القرار الأصعب والأسرع في الوقت نفسه: العودة فورًا إلى مطار القاهرة الدولي حفاظًا على حياتها.

حسب مصدر مطلع، تلقت غرفة العمليات بلاغًا بوجود هبوط اضطراري لطائرة بمطار القاهرة كانت في طريقها إلى إسبانيا، بسبب حالة مرضية طارئة على متنها. تم رفع درجة الاستعداد، وتجهيز الطاقم الطبي والانقاذ لاستقبال الطائرة فور ملامستها أرض المطار.

وبمجرد هبوط الطائرة، صعد فريق طبي متخصص ليبدأ تقييم حالة الراكبة البرتغالية، وسط تعاون من الركاب وهدوء فرضه أفراد الطاقم الذين تعاملوا باحترافية عالية. وتم نقل الراكبة بسُرعة إلى العيادة الطبية بالمطار، مع إمكانية تحويلها لمستشفى إذا تطلب الأمر، بينما واصل طاقم الطائرة إجراءات التأمين والفحص قبل استئناف الرحلة.