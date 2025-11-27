حددت الإدارة العامة لمرور الجيزة، التحويلات المرورية تزامنًا مع قرارها الخاص بالغلق الكلي من شارع الهرم في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة.



ووفق القرار سيبدأ الغلق لمدة 3 أشهر بدءًا من الساعة 3 صباح الجمعة 28 نوفمبر، لاستكمال مراحل تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحطة مترو المطبعة.



التحويلات المرورية البديلة



وبشأن التحويلات المرورية؛ فإن المركبات القادمة من ميدان الجيزة والراغبة في استكمال السير باتجاه المنطقة الأثرية وميدان الرماية بالدخول يمينًا إلى شارع حسن محمد، ثم يسارًا إلى شارع الليثي، ومنها إلى شارع الخليل إبراهيم وصولًا إلى شارع العريش لاستكمال خط السير المعتاد.



من جانبها ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة على مدار فترة الأعمال، مع التنسيق الكامل مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، واللوحات الإرشادية.



كما سيتم الالتزام بكافة التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، بما يضمن سلامة وأمن المواطنين خلال فترة الغلق.



اقرأ أيضًا:

غلق كلي لشارع الأهرام 3 شهور بسبب أعمال محطة مترو المطبعة







تطور قضائي في حبس "ميدو" شهرًا بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا







الإفراج عن البلوجر "أم مكة" عقب تسديد الغرامة



