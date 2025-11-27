فيديو يكشف سرقة أسلاك كهربائية ويقود للقبض على المتهم ببورسعيد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة أسلاك كهربائية من أحد أعمدة الإنارة بأحد شوارع بورسعيد، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية للكشف عن ملابسات الواقعة.

وتبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بورفؤاد.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب السرقة، وبإرشاده تم ضبط الأسلاك الكهربائية المستولى عليها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم والمضبوطات.

