تأجيل محاكمة 37 متهماً بخلية التجمع إلى جلسة 7 فبراير

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 37 متهماً في القضية رقم 13749 لسنة 2024 جنايات التجمع، إلى جلسة 7 فبراير المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن الفترة من 1992 وحتى 22 مايو 2024 شهدت انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف داخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

كما أوضحت التحقيقات أن الجماعة استخدمت القوة والعنف لتحقيق أغراضها، ووجهت للمتهمين تهم الانضمام للجماعة الإرهابية، بالإضافة إلى تهم تمويل الإرهاب.

